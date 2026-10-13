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    Новый сезон Школьной лиги запустили в 46 округах Подмосковья

    Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

    В 46 округах Подмосковья прошли церемонии открытия нового сезона Школьной лиги Московской области, еще в 10 округах они запланированы до конца октября. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

    Церемония состоялась 11 октября на стадионе спортивного комплекса «Орион» в Балашихе, ее хедлайнером стала участница группы «Тату» Юлия Волкова. Ожидается, что сезон 2026/2027 объединит свыше 100 тысяч участников, свои команды представят 750 школ региона.

    «В прошлом сезоне губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев рассказал о проекте президенту России. И сегодня Школьная Лига — это уже вся страна. Благодаря вашему участию. Школьной лигой управляете вы, медиа ведете вы, результаты — ваша заслуга. Мы — только помощники. Ребята, удачи! Главное, чтобы вы нашли новых друзей и соревновались честно», — сказал министр спорта региона Дмитрий Абаренов.

    В новом сезоне участники будут состязаться в пяти дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3×3, шахматы и настольный теннис. Дополнительными дисциплинами стали киберспорт, пилотирование БПЛА, спортивное программирование, брейк-данс и тэг-регби. С текущего сезона внедряется семейная школьная лига, результаты которой также войдут в общий зачет.

    Балашиха три года назад стала флагманом проекта: здесь в ноябре 2023 года при поддержке Мособлспорта была запущена Балашихинская школьная лига, объединившая учащихся в четырех видах спорта. За первый сезон в ней приняли участие 29 школ и более 1500 школьников. В прошлом сезоне в Школьной лиге состязались более 50 тыс. учеников из 650 школ всех городских округов области.

    Соревнования проекта проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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