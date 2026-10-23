Школу креативных индустрий открыли в Королеве

В Королеве 22 октября на базе Детской школы искусств открылась Школа креативных индустрий. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Открытие состоялось в рамках государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023–2030 годы. Обучение ведется по направлениям «Звукорежиссура» и «Дизайн», куда уже набрано 40 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет.

Студия звукорежиссуры укомплектована звукоизоляционной кабиной, конденсаторным микрофоном, цифровым проигрывателем с функцией миди-контроллера, портативными компьютерами с ПО для записи и редактирования звука, радиомикрофонами и динамическими наушниками. Для студии дизайна закупили компьютеры с программами для 4D- и 3D-моделирования, векторной и растровой графики, планшеты, многофункциональное устройство для печати и сканирования, 3D-сканер, 3D-принтер и лазерный станок с ЧПУ для гравировки по дереву, фанере, органическому стеклу, коже и керамике.

Это третья Школа креативных индустрий, открытая в 2026 году в Подмосковье. В августе ШКИ появилась на базе Дубненской детской школы искусств, в сентябре — в Ивантеевке на базе Пушкинской детской школы искусств.