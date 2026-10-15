Футбольное поле обновят на стадионе гимназии № 4 в Дзержинском

В городском округе Люберцы начались ремонтные работы на школьном стадионе гимназии № 4 города Дзержинского. Подрядная организация уже демонтировала старое покрытие, завершить работы планируется до конца октября.

Работы стартовали в конце сентября текущего года. Как отметила заместитель директора гимназии № 4 Светлана Зубкова, последний ремонт искусственного покрытия здесь проводился в 2012 году, и в настоящее время на нем образовались порывы и потертости — поле перестало отвечать требованиям безопасности. В связи с этим было принято решение обновить футбольное поле школьного стадиона.

В перечень производимых работ входит замена и увеличение площади искусственного покрытия поля, нанесение разметки, установка нового ограждения. По словам подрядчиков, новое поле будет абсолютно безопасным для занятий спортом.

Завершить работы на стадионе планируется до конца октября.