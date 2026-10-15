Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-миссию в Шанхай

Предпринимателей из Подмосковья пригласили принять участие в международной бизнес-миссии в Шанхай. Мероприятие пройдет с 9 по 10 ноября 2026 года при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса. Программа рассчитана на компании МСП всех отраслей, заинтересованные в развитии международного сотрудничества и выходе на азиатский рынок.

В рамках бизнес-миссии участники смогут презентовать свою продукцию потенциальным китайским партнерам, провести B2B-переговоры и установить прямые деловые контакты. Также участие позволит изучить возможности китайского рынка, найти потенциальных партнеров и заложить основу для долгосрочных внешнеторговых связей.

Компаниям, желающим принять участие, следует заранее ознакомиться с условиями программы и подать заявку на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области.

Подробнее о мерах поддержки подмосковных экспортеров можно узнать на инвестиционном портале региона.