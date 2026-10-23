Школьники из Дзержинского выполнили нормативы ГТО

В течение двух дней, 20 и 21 октября, в спортивной школе «Орбита» города Дзержинский городского округа Люберцы проходил муниципальный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Комплекс упражнений по силовому многоборью выполнили 150 учащихся девятых и одиннадцатых классов.

«Ребята выполняли базовые испытания по нескольким дисциплинам: поднимание туловища из положения лежа (пресс), отжимания в упоре лежа, подтягивания на перекладине, прыжок в длину с места, наклон и челночный бег», — отметила администратор центра тестирования ГТО города Дзержинский Жанна Василенко.

Она уточнила, что школьники, занимающиеся в спортивных школах или секциях, легче выполняют нормативы, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Выполнять нормативы комплекса ГТО школьники будут в течение всего года.

Напомним, наличие знака отличия ГТО дает дополнительные баллы — от 2 до 10 — к результатам ЕГЭ. Они учитываются при поступлении в государственные университеты и колледжи.