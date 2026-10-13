Около 15 лестниц отремонтируют в Дзержинском до конца октября

Первый этап ремонта городских лестниц стартовал. Сейчас рабочие демонтируют старое покрытие ступеней и заливают новое, восстанавливают и укрепляют поручни, а где возможно — устанавливают пандусы.

Работы ведутся на лестничном марше, ведущем от улицы Лесной к улице Угрешской. Ремонт здесь требовался давно: жители неоднократно обращались по этому вопросу, в том числе через портал «Добродел».

Директор территориального управления «Дзержинский» Ирина Парадовская отметила важность безопасности на каждом участке. Лестницей активно пользуются мамы с колясками, пожилые люди и дети, и состояние ступеней вызывало справедливые нарекания.

За несколько дней подрядчик полностью обновит покрытие, укрепит ступени и приведет в нормативное состояние подпорную стенку. Качество материалов и соблюдение технологий будут контролировать на каждом этапе.

В городе уже отремонтировали лестничные марши на Томилинской, Лесной и Дзержинской улицах. Работы по остальным запланированным на 2026 год адресам завершат до конца этого месяца. Следующий этап запланирован на 2027 год.