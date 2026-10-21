Игорь Брынцалов вручил ордена Мужества семьям 6 погибших бойцов СВО в Балашихе
В Балашихе почтили память военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач, и вручили их близким государственные награды. Встречу приурочили ко Дню подразделений специального назначения Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе Московской областной думы.
Мероприятие провели в гарнизонном доме офицеров «Реутово» дивизии имени Ф. Э. Дзержинского.
На встрече присутствовали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев, командир дивизии Дмитрий Кузнецов, Герой России и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, а также военнослужащие и ветераны.
Обращаясь к родным погибших, Игорь Брынцалов напомнил о службе бойцов прославленного соединения, которые с первых дней спецоперации выполняют поставленные задачи.
«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, каждый из них посмертно удостоен ордена Мужества. Они до конца остались верны присяге и боевым товарищам», — отметил председатель Мособлдумы.
Ордена передали семьям шести военнослужащих из Балашихи: Кирилла Добаринова, Дмитрия Агафонова, Дмитрия Говорова, Евгения Коншина, Альберта Волкова и Евгения Рудницкого.
Ваши сыновья, мужья, отцы и братья выросли смелыми и честными людьми, верными своему слову. Такими их воспитала семья. Низкий вам поклон. Героям Отечества — вечная слава! Светлая им память.
Игорь Брынцалов
Сергей Лукичев подчеркнул, что в округе продолжат сохранять память о погибших земляках и передавать ее следующим поколениям.
Отдельно глава округа поблагодарил тех, кто поддерживает семьи военнослужащих, в том числе вернувшихся с передовой участники СВО, местные предприятия, волонтерские объединения и Ассоциацию ветеранов СВО.
Завершилась встреча возложением цветов к мемориалу «Воинам-дзержинцам трех поколений». Участники почтили память бойцов, погибших при исполнении долга.