Подмосковье посетило промышленную выставку CIIF в Шанхае

Представители Московской области посетили Китайскую международную промышленную выставку CIIF в Шанхае. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставка проходит с 12 по 16 октября на площадке National Exhibition and Convention Center. Ее главная тема — интеллектуальное производство и промышленная трансформация.

«CIIF — одна из крупнейших промышленных площадок мира. Для Подмосковья это возможность увидеть лучшие мировые решения в роботизации, автоматизации складов, цифровых двойниках, ИИ для производства и локализации компонентов. Все это напрямую связано с развитием наших предприятий, индустриальных парков и особых экономических зон», — отметила зампред — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В 2026 году на выставке впервые появилась отдельная зона гуманоидных роботов, а также секция интеллектуальных сервисных роботов для ухода за пожилыми людьми. Среди ожидаемых технологических направлений — станки с ИИ-оптимизацией, беспилотный транспорт, ИИ-ассистенты для производства, цифровые двойники и промышленные роботы высокой грузоподъемности.

В прошлом году выставку посетили более 186 тыс. человек из 133 стран, свою продукцию представили свыше 3 тыс. компаний, а площадь экспозиции составила почти 300 тыс. квадратных метров. Тогда на CIIF прошло более 300 тематических мероприятий, отраслевых семинаров и презентаций новых продуктов. Участники демонстрировали не только отдельное оборудование, но и полностью работающие цифровые производственные линии и «умные фабрики» в реальном времени.