Подмосковная компания подтвердила качество решений для маркировки лекарств
Группа компаний «Каллисто», выпускающая оборудование для промышленной маркировки продукции, обновила сертификат системы менеджмента качества. Компания также подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью установленным стандартам, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Сертификат подтверждает соответствие системы менеджмента качества в сфере информационных технологий и разработки программного обеспечения требованиям ГОСТ. Кроме того, компания подтвердила соответствие стандарту системы менеджмента информационной безопасности.
«Каллисто» разрабатывает и производит программно-аппаратные решения для маркировки, сериализации и агрегации продукции. Оборудование позволяет наносить на товары уникальные коды, отслеживать их движение и объединять данные об отдельных упаковках в единую систему. Собственные сборочные площадки компании расположены в подмосковном Жуковском и Москве.
Сертификация особенно важна для проектов компании в фармацевтической отрасли. При производстве лекарств необходимо обеспечивать точность данных, документировать операции и контролировать работу программного обеспечения, используемого на производственных линиях.
«Для фармацевтического предприятия недостаточно, чтобы оборудование просто наносило и считывало код. Решение становится частью производственной и информационной инфраструктуры предприятия, поэтому заказчику важно понимать, как разработчик управляет качеством, информационной безопасностью, изменениями в программном обеспечении и документацией», — отметил генеральный директор группы компаний «Каллисто» Павел Булгаков.
Значение комплексной оценки оборудования и программного обеспечения будет расти. Помимо технических характеристик, заказчики будут учитывать систему контроля качества, информационную безопасность и возможность сопровождения решений на протяжении всего срока их эксплуатации.