Психолог МОЦОМД Ирина Урсул рассказала, как справляться с детскими истериками

Детские капризы и истерики часто связаны с тем, что ребенок еще не умеет контролировать свои эмоции и импульсы. Родителям важно сохранять спокойствие, учитывать потребности малыша и помогать ему учиться выражать чувства словами. Больше об этоми рассказала психолог МОЦОМД Ирина Урсул.

Как пояснила специалист, самоконтроль формируется постепенно, поэтому сильные переживания могут проявляться в виде плача, крика и импульсивных поступков. Особенно заметно это бывает в периоды возрастных кризисов — примерно в год, три и семь лет. При этом истерика не всегда означает попытку манипулировать взрослыми: зачастую ребенок просто не знает, как иначе сообщить о своем состоянии.

Причины эмоциональных срывов могут быть связаны как с физическим состоянием, так и с психологическими переживаниями. Среди других возможных факторов — отказ взрослого, невозможность получить желаемое, ревность, страх или потребность во внимании. Чтобы помочь ребенку, важно понять, что именно вызвало такую реакцию.

Во время истерики прежде всего необходимо позаботиться о безопасности и не отвечать на крик раздражением. Попытки убеждать ребенка и объяснять ему правила в разгар эмоционального срыва обычно малоэффективны. Лучше оставаться рядом, если это не создает угрозы, и спокойно дать понять, что взрослый видит и понимает его переживания.

Снизить вероятность истерик помогает привычный распорядок дня. Родителям рекомендуют следить за сном и питанием, не допускать переутомления и заранее предупреждать о предстоящих переменах. Например, перед уходом с детской площадки можно сказать, что через десять минут прогулка закончится. Полезно также предлагать ребенку выбор в повседневных ситуациях — например, позволить самостоятельно решить, какую футболку надеть.

Постепенно ребенок научится лучше понимать собственные эмоции и выражать их приемлемым способом. Именно развитие навыков саморегуляции помогает ему справляться с сильными переживаниями без истерик.