Школьникам Солнечногорска рассказали о колледже «Подмосковье»

В школах городского округа Солнечногорск прошли профориентационные классные часы о колледже «Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Встречи организовали сотрудники колледжа совместно с амбассадорами проекта «Профессионалитет» 13 октября. Мероприятия прошли в Тимоноской школе, школе №4, Лицее №7 и Лицее №1 имени А. Блока.

Школьникам рассказали об обучении по программам среднего профессионального образования. Особое внимание уделили практико-ориентированному подходу, современным технологиям, которые осваивают студенты, и возможностям профессионального развития. Отдельно речь шла о студенческой жизни.

Учащимся предложили посетить Единый день открытых дверей, который пройдет в колледже 17 октября. Участники смогут пройти профессиональные пробы, мастер-классы и квесты, позволяющие попробовать себя в выбранной профессии еще до начала обучения. Студенты и преподаватели ответят на вопросы и расскажут о своем опыте, а встречи с работодателями и экскурсии на предприятия помогут понять, где в дальнейшем можно применить полученные знания.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Солнечногорск, дер. Козино, ул. Санаторно-лесной школы №1, д. 1.