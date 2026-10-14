360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Школьникам Солнечногорска рассказали о колледже «Подмосковье»

    Фото: Министерство образования Московской области

    В школах городского округа Солнечногорск прошли профориентационные классные часы о колледже «Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Встречи организовали сотрудники колледжа совместно с амбассадорами проекта «Профессионалитет» 13 октября. Мероприятия прошли в Тимоноской школе, школе №4, Лицее №7 и Лицее №1 имени А. Блока.

    Школьникам рассказали об обучении по программам среднего профессионального образования. Особое внимание уделили практико-ориентированному подходу, современным технологиям, которые осваивают студенты, и возможностям профессионального развития. Отдельно речь шла о студенческой жизни.

    Учащимся предложили посетить Единый день открытых дверей, который пройдет в колледже 17 октября. Участники смогут пройти профессиональные пробы, мастер-классы и квесты, позволяющие попробовать себя в выбранной профессии еще до начала обучения. Студенты и преподаватели ответят на вопросы и расскажут о своем опыте, а встречи с работодателями и экскурсии на предприятия помогут понять, где в дальнейшем можно применить полученные знания.

    Мероприятие пройдет по адресу: г. Солнечногорск, дер. Козино, ул. Санаторно-лесной школы №1, д. 1.

    Аварийный жилой дом снесли в поселке Вербилки

    Благоустройство парковки завершили у детского сада № 35 в Ногинске

    Концерт гитарного квартета Финкельштейна проведут в Клину 24 октября

    Подмосковные лесничие призвали не брать в руки выпавших из гнезд бельчат

    Телеканал Серпухова стал призером международного медийного фестиваля

    В Подмосковье за 9 месяцев ликвидировали незаконные свалки

    В Подмосковье начали запускать отопление

    Всемирный день мигрирующих птиц отметили в Подмосковье

    Выставку художника Игоря Максютина откроют в Люберцах 10 октября

    Свыше 2 тысяч адресов включили в программу благоустройства в Подмосковье

    Свыше 600 студентов сдадут нормы ГТО в Люберцах

    Жители Чехова приняли участие в патриотическом флешмобе