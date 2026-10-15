Онкопортал Подмосковья посетили более 90 тысяч раз с начала года

Чаще всего жителей Подмосковья интересовали бесплатная диагностика рака и прохождение онкоскринингов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Онкопортал работает с 2021 года как часть экосистемы сервисов в сфере здоровья в Подмосковье. Через него можно записаться на маммографию, оставить заявку на онлайн-консультацию специалистов, узнать о медклиниках Подмосковья, присоединиться к федеральному каналу «Онколог-онлайн» от практикующих врачей, заполнить анкету о рисках развития рака, вступить в медчаты по городским округам, задать интересующий вопрос и пройти онкологический диктант.

Записаться на прохождение диспансеризации готов робот-оператор Денис: медицина Подмосковья доступна в мессенджере «Макс». Также для записи на обследование можно позвонить роботу Светлане по номеру 122/1.