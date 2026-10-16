«Мострансавто» приняла на работу 1,3 тысячи водителей и слесарей с начала года

С начала 2026 года в «Мострансавто» трудоустроились 1 336 водителей автобусов и ремонтных рабочих. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Ведомство напомнило, что сотрудникам, впервые поступающим в компанию или возвращающимся после перерыва продолжительностью более года, положена единовременная выплата 50 тысяч рублей. После ее получения необходимо отработать на предприятии не менее одного года.

«Развитие пассажирского транспорта Московской области невозможно без квалифицированных кадров. Водители и специалисты ремонтных подразделений обеспечивают ежедневную работу автобусного парка, безопасность и надежность перевозок», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По данным министерства, за 2025 год по этой программе в компанию приняли 1 786 водителей автобусов и 214 ремонтных рабочих.

В «Мострансавто» также действует программа «Приведи друга»: сотрудник получает 15 тысяч рублей за трудоустройство первого приглашенного специалиста и по 20 тысяч рублей за второго и каждого последующего. Водителям автобусов предоставляют отпуск до 42 дней, форменную одежду и обязательные медосмотры. Среди мер поддержки — путевки в летние оздоровительные лагеря для детей сотрудников и санаторно-курортное лечение в здравницах Кавказа, Геленджика и Московской области для работников предпенсионного и пенсионного возраста.

В компании действует программа бесплатной профессиональной переподготовки на категорию D. Вакансии размещены на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Вакансии», по вопросам трудоустройства можно обратиться по номеру *1795 или телефону +7 903 161-92-91, а также через специальный телеграм-бот.