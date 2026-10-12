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    Загруженность дорог Подмосковья вечером достигла 4 баллов

    Фото: МТДИ

    Вечером 12 октября загруженность дорог Московского региона составила 4 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

    Водителей в связи с возможными осадками призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

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