Отравившегося лесными грибами мужчину спасли в больнице в Красногорске

В Красногорскую клиническую больницу поступил мужчина с симптомами острого отравления, вызванного употреблением лесных грибов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Пациента доставили в приемное отделение с тошнотой, рвотой и слабостью. Выяснилось, что за полчаса до этого он съел грибы-зонтики. Сразу после ухудшения самочувствия он попытался промыть желудок и вызвал скорую помощь.

«Мы провели пациенту полный комплекс обследований: лабораторные анализы, рентгенографию грудной клетки, ЭКГ. Результаты подтвердили диагноз — токсическое действие грибов. Пострадавшему провели курс инфузионной терапии, чтобы вывести токсины и восстановить электролитный баланс в организме», — рассказала заведующая вторым терапевтическим отделением Мадинат Магомедова.

Уже через сутки состояние мужчины улучшилось, и его выписали под наблюдение участкового врача. Специалисты напоминают: нельзя употреблять сырые, старые или купленные с рук грибы.

При первых признаках интоксикации необходимо вызвать скорую, промыть желудок, принять сорбенты и пить воду или сладкий чай. Оставшиеся грибы следует сохранить для подбора антидота.