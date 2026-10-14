Свыше 350 участников СВО в Подмосковье получили бесплатное зубопротезирование

Участники специальной военной операции, проживающие в Подмосковье, могут бесплатно пройти зубопротезирование. Программа предусматривает диагностику, подготовку, изготовление и установку коронок и протезов. Этой мерой поддержки уже воспользовались более 350 военнослужащих, сообщили в Мособлдуме.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, такая помощь входит в комплекс мероприятий по восстановлению здоровья участников СВО.

Предельная сумма поддержки составляет 120 тысяч рублей. Из них до 20 тысяч рублей предусмотрено на обследование и подготовительные процедуры, а до 100 тысяч рублей — непосредственно на зубопротезирование. Если необходимость в лечении связана с ранением челюстно-лицевой области, полученным во время участия в спецоперации, максимальная сумма увеличивается до одного миллиона рублей.

Для оформления помощи необходимо предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справку об участии в СВО, а также подтверждение проживания в Московской области. При челюстно-лицевом ранении потребуется дополнительный документ, подтверждающий его получение во время участия в спецоперации.

Воспользоваться программой можно один раз. По словам Андрея Голубева, поддержка военнослужащих в регионе не ограничивается медицинскими услугами: она также включает выплаты, льготы, реабилитацию и содействие в трудоустройстве.