В Раменском округе потушили пожар на торфянике

В Раменском городском округе Московской области ликвидировали возгорание торфа. Об этом сообщили в Региональной диспетчерской службе Мособлкомлеса.

Очаг обнаружили местные жители в 6 км от поселка городского типа Кратово. Они сообщили о возгорании по телефону 112, после чего информацию передали в диспетчерскую службу.

Пожар ликвидировали 12 человек личного состава лесопожарных формирований и 5 единиц техники.

По данным службы, причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности гражданами. Сейчас устанавливают подозреваемых в поджогах, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы для наказания виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей, а также лишение свободы на срок до 10 лет.