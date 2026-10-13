360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Раменском округе потушили пожар на торфянике

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Раменском городском округе Московской области ликвидировали возгорание торфа. Об этом сообщили в Региональной диспетчерской службе Мособлкомлеса.

    Очаг обнаружили местные жители в 6 км от поселка городского типа Кратово. Они сообщили о возгорании по телефону 112, после чего информацию передали в диспетчерскую службу.

    Пожар ликвидировали 12 человек личного состава лесопожарных формирований и 5 единиц техники.

    По данным службы, причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности гражданами. Сейчас устанавливают подозреваемых в поджогах, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направили в надзорные органы для наказания виновных.

    За поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей, а также лишение свободы на срок до 10 лет.

    Бесплатные консультации по похоронному делу пройдут в Подмосковье в октябре

    Представительство МосОблЕИРЦ в отделении МФЦ «Мои документы» в поселке Голубое округа Солнечногорск

    Инвестиционные проекты и меры поддержки бизнеса обсудили в Солнечногорске

    Встреча с космонавтом Максимом Сураевым прошла в Богородском округе

    Подмосковный врач Денина рассказала, зачем нужна операция по замене хрусталика

    В Подмосковье свыше 6,5 тысячи раз оформили выплату вместо земельного участка

    В Подмосковье продлили регистрацию на проект «Промышленный наставник»

    Цех кабельного завода «СПКБ Техно» в Подольске

    Подмосковье представит агротехнологии и достижения на выставке «Золотая осень»

    Экологическая акция по посадке деревьев прошла в Богородском округе

    Было

    Женщину с острой формой невралгии тройничного нерва спасли в больнице в Мытищах

    Благотворительная ярмарка прошла в детском саду Серпухова

    Медиаконкурс «Содружество талантов» провели в техникуме в Шатуре

    Еще 40 человек обучатся в «Школе фермеров» в Подмосковье