Подмосковные города пригласили на конкурс «Молодежная столица России»

Фото: Вид на здание правительства Московской области с Павшинской поймы в Красногорске / Медиасток.рф

Федеральное агентство по делам молодежи проводит прием заявок на конкурс «Молодежная столица России» в рамках всероссийской премии «Время молодых». Организаторы отметят людей, команды, организации и территории, которые вносят значительный вклад в развитие молодежной политики в стране.

В рамках премии города смогут представить свои проекты для молодежи, рассказать о результатах работы и побороться за статус, который даст им возможность стать центром федеральных молодежных инициатив на год.

Заявки на участие в номинации принимают с 23 сентября. Подать их можно на сайте конкурса. При оценке будут учитывать мнение жюри и итоги народного голосования. Претендентам предстоит показать действующие программы и инициативы, а также планы по развитию молодежной среды.

С 12 октября 2026 года также открыт прием заявок в другие номинации премии.