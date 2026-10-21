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    Подмосковные города пригласили на конкурс «Молодежная столица России»

    Вид на здание правительства Московской области с Павшинской поймы в Красногорске
    Фото: Вид на здание правительства Московской области с Павшинской поймы в Красногорске/Медиасток.рф

    Федеральное агентство по делам молодежи проводит прием заявок на конкурс «Молодежная столица России» в рамках всероссийской премии «Время молодых». Организаторы отметят людей, команды, организации и территории, которые вносят значительный вклад в развитие молодежной политики в стране.

    В рамках премии города смогут представить свои проекты для молодежи, рассказать о результатах работы и побороться за статус, который даст им возможность стать центром федеральных молодежных инициатив на год.

    Заявки на участие в номинации принимают с 23 сентября. Подать их можно на сайте конкурса. При оценке будут учитывать мнение жюри и итоги народного голосования. Претендентам предстоит показать действующие программы и инициативы, а также планы по развитию молодежной среды.

    С 12 октября 2026 года также открыт прием заявок в другие номинации премии.

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