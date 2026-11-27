Совет Федерации одобрил закон об индексации страховых пенсий, задержанных по решению суда. Подробности сообщило РИА «Новости» .

В документах речь идет о случаях, когда пенсионер добивался ранее заблокированных выплат через суд. Законопроект призван защитить пенсии от потерь, связанных с инфляцией.

По новому законодательству, индексацию будут производить судом с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в законную силу.

«Новый подход позволит защитить выплаты от финансовых потерь из-за инфляционных процессов и не потребует внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Бюджетный кодекс», — отметили в документе.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2027 год. Власти заложили средства на индексацию пенсий, МРОТ, прожиточного минимума и других социальных выплат.