В Госдуме рассказали, когда материнский капитал превысит один миллион рублей

Размер материнского капитала на второго ребенка после февральской индексации впервые за все время действия программы превысит 1 миллион рублей. Об этом сообщила ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Она напомнила, что в феврале 2027 года проиндексируют на 6,8% свыше четырех десятков видов социальных выплат, включая материнский семейный капитал. Дотация на первого малыша вырастет на 49,5 тысяч и составит 778 488,59 рубля.

«А сумма на второго ребенка в следующем году увеличится до 1 028 743,71 рубля, впервые за время действия программы превысив один миллион рублей», — сказала депутат.

В 2027 году общее число получателей маткапитала составит порядка 1,9 миллиона семей.

Также в феврале проиндексируют фиксированную часть страховой пенсии. Она вырастет до 10,2 тысяч рублей.