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    Госдума на правительственном часе 25 ноября обсудит стоимость жилья и тарифы ЖКХ

    Фото: РИА «Новости»

    В ноябре депутаты Госдумы обсудят с кабмином стоимость жилья и тарифы ЖКХ. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в «Максе».

    «Планируем 25 ноября в рамках „правительственного часа“, посвященного инфраструктуре для жизни, с участием профильных министров обсудить эти темы», -отметил Володин.

    Он добавил, что на минувшей неделе при рассмотрении Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года уже затрагивали вопросы обоснованности стоимости жилья и тарифов ЖКХ.

    Спикер призвал граждан присылать в комментариях вопросы и предложения по заявленным темам.

    Ранее эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, как снизить платежи за пустующую квартиру. Сэкономить можно на воде, газе, электричестве и вывозе мусора.

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