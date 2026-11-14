Госдума на правительственном часе 25 ноября обсудит стоимость жилья и тарифы ЖКХ

В ноябре депутаты Госдумы обсудят с кабмином стоимость жилья и тарифы ЖКХ. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в «Максе» .

«Планируем 25 ноября в рамках „правительственного часа“, посвященного инфраструктуре для жизни, с участием профильных министров обсудить эти темы», -отметил Володин.

Он добавил, что на минувшей неделе при рассмотрении Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшие 3 года уже затрагивали вопросы обоснованности стоимости жилья и тарифов ЖКХ.

Спикер призвал граждан присылать в комментариях вопросы и предложения по заявленным темам.

Ранее эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, как снизить платежи за пустующую квартиру. Сэкономить можно на воде, газе, электричестве и вывозе мусора.