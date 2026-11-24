Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«В бюджете заложено обеспечение финансирования выполнения всех социальных обязательств государства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, решение задач в сфере достижения технологического суверенитета», — отметили в пресс-службе.

Расходная часть на 2027 год составила 48,7 триллиона рублей, доходная — 43,3 триллиона.

Семь триллионов планируют получить за счет реализации нефти и газа, еще 36,293 триллиона — ненефтегазовых доходов.

В следующем году заложили средства на индексацию пенсий, МРОТ, прожиточного минимума и ряда социальных выплат. Предусмотрели финансирование программ развития регионов, выделили средства на станкостроение, развитие микро- и радиоэлектроники.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров доложил президенту Владимиру Путину об увеличении налоговых поступлений в бюджет.