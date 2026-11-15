Россиянам рассказали, как получить до 36 тысяч рублей господдержки в 2027 году

Россияне, вступившие в Программу долгосрочных сбережений, могут получать до 36 тысяч рублей господдержки в год. Об этом сообщила «Российская газета».

ПДС действует с 2024 года, за это время к ней присоединились 14 миллионов граждан и вложили 1,2 триллиона рублей.

Участники пополняют счет в негосударственном пенсионном фонде и получают на него дополнительную сумму от государства до 36 тысяч рублей. Для получения максимальной доплаты при доходах до 80 тысяч нужно внести 36 тысяч, при заработке от 80 до 150 тысяч рублей — 72 тысячи, от 150 тысяч и выше — требуется отложить 144 тысячи рублей в год.

Объем поступлений определяет ФНС, в него входит не только зарплата, но и проценты по вкладам, и прочее.

Фонды инвестируют средства, поэтому к собственным взносам и господдержке добавляется инвестиционный доход.

Ранее исполнительный директор СберНПФ и партнер «СберИнвестиций» Алла Пальшина рассказала, что право на господдержку гражданину дается только один раз.