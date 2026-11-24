24 ноября 2026 19:07 Ростехнадзор и «Норникель» подписали дорожную карту по цифровизации промбезопасности В Москве обсудили цифровой контроль безопасности на горных предприятиях Фото: Леонард Соловатов Экономика

Искусственный интеллект

Россия

Газпром

Технологии

Москва

В Москве 24 ноября Ростехнадзор и «Норникель» подписали дорожную карту в рамках реализациисоглашения в сфере цифровизации обеспечения задач промышленной безопасности горно-технологического комплекса компании (подписано в июне 2026 г. на Петербургском международном экономическом форуме). Документ включает 13 мероприятий, направленных на внедрение механизированной проходки, беспилотных и лидарных обследований, искусственного интеллекта и видеоаналитики.

Подписание состоялось в ходе конференции «Цифровой контроль промышленной безопасности в горнодобывающей отрасли». Открывая конференцию, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий подчеркнул, что главная задача государства — снижение аварийности и травматизма, а также переход от реагирования на происшествия к их предупреждению.

Стратегическая задача, которую ставит перед собой государство, сформулирована предельно ясно: неуклонное снижение аварийности и травматизма, переход от реагирования на происшествия к их предупреждению. Именно здесь цифровые технологии перестают быть вспомогательным инструментом и становятся основой нового контура управления безопасностью Александр Трембицкий

Первый вице-президент «Норникеля» — руководитель блока по взаимодействию с органами власти Николай Уткин добавил, что цифровые решения открывают новые возможности для повышения безопасности производства и защиты сотрудников.

Цифровые технологии стремительно проникают на наши предприятия, трансформируют производственные процессы и открывают новые возможности для их оптимизации, предотвращения аварий и защиты персонала. В этой связи мы полностью поддержали идею Ростехнадзора о заключении соглашения Николай Уткин

Как рассказала директор департамента производственной безопасности «Норникеля» Надежда Платонова, мероприятия дорожной карты распределены по четырем направлениям. Среди них — видеоаналитика для контроля входа сотрудников в опасные зоны, применение искусственного интеллекта и технические разработки. «Мы используем беспилотные летательные аппараты, чтобы выявлять заколы и обследовать труднодоступные места, куда люди либо сами не могут попасть, либо где их нахождение представляет большую опасность», — рассказала Надежда Платонова.

Фото: Леонард Соловатов

Кроме того, дорожная карта предусматривает моделирование буровзрывных работ, ассистенты точного бурения, георадарный мониторинг, контроль герметичности трубопроводов, электронные наряд-задания и геологическую документацию. Говоря о возможностях новых технологий, Николай Уткин отметил эффективность беспилотных систем на предприятиях компании. «Сегодня один дрон с правильным обвесом способен уже без присутствия людей в шахтах полностью делать картинку», — подчеркнул он. Конференция объединила представителей горнодобывающих и угледобывающих компаний, в том числе «Газпрома», СУЭК, «АЛРОСА», «Апатита», «Золота Селигдара», а также разработчиков цифровых решений — от систем предиктивной аналитики до роботов-собак, патрулирующих рудники.

Фото: Леонард Соловатов

Завершилась встреча панельной дискуссией о взаимодействии отрасли и государственного надзора с участием заместителя руководителя Ростехнадзора Станислава Корчивого.

Результаты дорожной карты, надеюсь, проявятся уже в ближайшее время, потому что проекты, о которых мы говорим сегодня, — это уже реализуемые технологии Станислав Корчивой

Статс-секретарь — заместитель руководителя Ростехнадзора Александр Демин подчеркнул, что реализация договоренностей позволит снизить производственные риски и предотвратить ущерб. «Реализация этой дорожной карты существенно повысит промышленную безопасность, позволит исключить несчастные случаи и гибель людей под землей, а также предотвратить потери полезных ископаемых и нанесение экологического ущерба при ведении горных работ», — заявил Александр Демин.

Главным результатом совместной работы должны стать предотвращенные аварии и сохраненные жизни людей.