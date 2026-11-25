Московская область вошла в тройку лидеров России по объему финансирования, привлеченного малым и средним бизнесом под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на данные Корпорации МСП.

По итогам девяти месяцев 2026 года подмосковные предприниматели привлекли с помощью этого механизма 11,6 млрд рублей. Всего малый и средний бизнес России за первые три квартала привлек 174,2 млрд рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый третий рубль такой поддержки пришелся на обрабатывающую промышленность, ИТ, научно-техническую деятельность и туризм.

«Механизм „зонтичных“ поручительств Корпорации МСП остается одним из наиболее востребованных инструментов господдержки, который помогает предпринимателям привлекать банковское финансирование в свои проекты», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, за первые три квартала 2026 года число предприятий, воспользовавшихся «зонтичными» поручительствами, выросло в два раза и превысило 25,6 тыс. МСП. В приоритетных секторах экономики число получателей выросло почти вдвое — до 7,5 тыс. компаний.

Механизм позволяет привлекать банковское финансирование при недостаточности собственного залогового обеспечения. Поручительства покрывают до 50% суммы кредита, встроены в кредитный процесс банков и предоставляются бизнесу бесплатно. Размер поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.

Механизм запущен по поручению президента России Владимира Путина и реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».