Правительство продлило запрет на включение чаевых в счет без согласия клиента

Запрет заведениям общепита включать в счет чаевые и другие платежи без согласия посетителя продолжит действовать в России в 2027 году. Соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном портале правовых актов.

Срок действия «Правил бытового обслуживания населения», принятых в 2021 году, должен был истечь 1 января 2027 года, его продлили на девять месяцев, до 1 сентября.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила в беседе с ТАСС, что действующая сейчас система, когда посетитель добровольно может поощрить сотрудника, остается самой приемлемой.

«Да и не факт, что фиксированные чаевые дойдут до самого официанта, а не останутся в кармане собственника ресторана», — добавила парламентарий.

Ранее пассажиры прогулочного теплохода пожаловались на непомерный счет в 30 тысяч за приготовленные на мангале блюда. В него также включили алкоголь и чаевые.