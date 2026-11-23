Малые и средние предприятия Московской области по итогам трех кварталов 2026 года привлекли 1,67 млрд рублей льготного финансирования на инвестиционные проекты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на данные Корпорации МСП.

За девять месяцев этого года предприниматели Подмосковья привлекли почти 1,7 миллиарда рублей льготных кредитов. Программа позволяет бизнесу получать финансирование на выгодных условиях, модернизировать действующие производства, приобретать оборудование и расширять мощности.

«Особенно востребована такая поддержка у промышленных предприятий, которые реализуют проекты по развитию и технологическому обновлению», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Льготная программа кредитования реализуется Банком России, Минэкономразвития России и Корпорацией МСП. По итогам трех кварталов 2026 года общий объем финансирования, привлеченного малым и средним бизнесом в рамках программы, составил 31,3 миллиарда рублей — на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число получателей поддержки выросло в 2,1 раза.