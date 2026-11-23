Подмосковные МСП привлекли 1,67 млрд рублей льготных кредитов
Малые и средние предприятия Московской области по итогам трех кварталов 2026 года привлекли 1,67 млрд рублей льготного финансирования на инвестиционные проекты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на данные Корпорации МСП.
За девять месяцев этого года предприниматели Подмосковья привлекли почти 1,7 миллиарда рублей льготных кредитов. Программа позволяет бизнесу получать финансирование на выгодных условиях, модернизировать действующие производства, приобретать оборудование и расширять мощности.
«Особенно востребована такая поддержка у промышленных предприятий, которые реализуют проекты по развитию и технологическому обновлению», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Льготная программа кредитования реализуется Банком России, Минэкономразвития России и Корпорацией МСП. По итогам трех кварталов 2026 года общий объем финансирования, привлеченного малым и средним бизнесом в рамках программы, составил 31,3 миллиарда рублей — на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число получателей поддержки выросло в 2,1 раза.
Льготное финансирование тут выступает важным инструментом поддержки на фоне высоких рыночных ставок и дает возможность не двигать вправо проекты по масштабированию и модернизации. И предприниматели активно этим пользуются.
Александр Исаевич
генеральный директор Корпорации МСП
Программа ориентирована на предприятия обрабатывающей промышленности, туристической отрасли, сферы информационных технологий и научно-технической деятельности. Кредит можно получить по ставке на 3,5 процентного пункта ниже ключевой ставки Банка России.
Размер финансирования — от 25 млн до двух миллиардов рублей в зависимости от категории предприятия, максимальный срок кредита — 10 лет, льготная ставка действует первые пять лет. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».