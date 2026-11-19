Предприятия малого и среднего бизнеса Московской области привлекли 27,6 миллиарда рублей финансовой поддержки за девять месяцев 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Средства предоставили в виде льготных кредитов, микрозаймов, поручительств и гарантий. По объему поддержки Подмосковье вошло в число регионов-лидеров в России.

Всего в России МСП из приоритетных отраслей привлекли в отчетном периоде более 200 миллиардов рублей. Поддержкой воспользовались более 52 тысяч малых и средних предприятий — рост на 38% за аналогичный период прошлого года. Они заключили свыше 66 тысяч соглашений о ее получении — на 37% больше, чем годом ранее.

По размеру привлеченных средств обрабатывающее производство заняло первое место — 145,6 миллиарда рублей, научно-техническая деятельность — 28,4 миллиарда рублей, информация и связь — 19,7 миллиарда рублей, гостиницы и общепит — 15,9 миллиарда рублей.

«Мы последовательно делаем меры поддержки более адресными, ориентируя их на укрепление производственного и технологического потенциала страны, формирование новых рынков и развитие регионов», — подчеркнул заместитель председателя правительства России Александр Новак.

В целом сектор малого и среднего предпринимательства сохраняет устойчивость и продолжает расти. В России насчитывается более 6,89 миллиона субъектов МСП — на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это максимальное значение для сопоставимых периодов за последние десять лет.

Минэкономразвития России реализует меры финансовой поддержки МСП через инфраструктуру поддержки и институты развития в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Региональные гарантийные организации выступают поручителями предпринимателей перед банками. Такой инструмент особенно востребован среди компаний приоритетных отраслей, у которых недостаточно собственного имущества для залогового обеспечения. С начала года 8,8 тысячи МСП привлекли с помощью поручительств порядка 173 миллиардов рублей. В число регионов-лидеров по объему финансирования, привлеченного с помощью поручительств РГО, вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская и Ростовская области», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Еще один популярный инструмент — «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Предприниматели могут получить кредит без залога или с его минимальным объемом. Поручительство бесплатное, а оформление встроено в кредитный процесс банка-партнера. С помощью этого инструмента малый и средний бизнес привлек более 174 миллиарда рублей, из них 52,5 миллиарда рублей — в сфере обрабатывающих производств, туризма и ИТ.

Адресный характер поддержки отражает и структура финансирования по программе льготного инвестиционного кредитования субъектов МСП. На предприятия обрабатывающих производств приходится 73,2%, на гостиничную деятельность — 6,6% средств, предоставленных в рамках программы поддержки.

Еще один инструмент — льготные микрозаймы микрофинансовых организаций. За девять месяцев предприниматели оформили 12,6 тысячи таких займов на общую сумму 37,3 миллиарда рублей.