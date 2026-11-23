Российские банки вполне могут получить рекордную прибыль за этот год, а в 2027-м прибыль сектора окажется не хуже. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА «Новости» .

У него спросили, удастся ли российским банкам заработать в этом году рекордные 4,9 триллиона рублей.

«Вполне возможно», — сказал Аксаков.

По его словам, много будет определять спрос на финансовые продукты. С учетом того, что прогнозы по экономике на будущий год лучше, чем на текущий, и того, что во втором полугодии 2026-го темпы кредитования заметно возросли, то и в следующем году банки сумеют получить хорошую прибыль.

В 2025 году чистая прибыль российских банков впервые за три года уменьшилась — до 3,5 триллиона рублей, при этом в 2024-м она составляла 3,8 триллиона. На прошлой неделе ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков в России на 2026 год — до 4,5–4,9 триллиона рублей, хотя в сентябре ожидали 3,9–4,4 триллиона.