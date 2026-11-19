Роскачество: перед уплатой налогов нужно проверить данные об имуществе и льготах

До 1 декабря россияне должны уплатить налоги. Однако перед тем, как это сделать, нужно проверить данные в «письме счастья». Об этом руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина сообщила «Газете.ru» .

Уведомление пришло налогоплательщикам в личный кабинет на сайте ФНС или на «Госуслуги». В печатном виде его отправили только тем, кто отказался от электронного.

«В документе нужно сверить перечень имущества, площадь, долю собственника и продолжительность владения. Например, продажа объекта или изменение доли должны корректно учитываться при начислении», — сказала Вяльшина.

Важно также проверить, учтены ли при начислении положенные льготы. Если произошла ошибка, представитель Роскачества посоветовала обратиться в налоговую инспекцию с подтверждающими документами.

Ранее МВД предупредило россиян о мошеннической схеме с проверкой налоговых начислений.