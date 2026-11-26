За три квартала 2026 года ВВП вырос на 0,8%, сообщил на заседании правительства России его председатель Михаил Мишустин. Его слова привела пресс-служба кабмина.

По его словам, одним из основных локомотивов остается машиностроение.

«Доходы превысили прогноз и составили более 29,5 трлн рублей. Произошло это за счет роста ненефтегазовых поступлений. Сейчас они почти в четыре с половиной раза превышают нефтегазовые», — подчеркнул премьер-министр.

При этом расходы увеличились на 5,4 процентного пункта по сравнению с прошлым годом. Эти средства потратили на решение задач в социальной сфере и выполнение национальных целей развития, заданных президентом Владимиром Путиным.

Увеличилось финансирование образования, научно-технических работ, сельского хозяйства, судостроения и ряда других направлений, пояснил Мишустин.

Ранее Госдума приняла закон о федеральном бюджете.