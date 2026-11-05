Путин призвал ужесточить контроль за подозрительными финоперациями на рынке

Президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Федеральной службы по финансовому мониторингу, призвал к ужесточению контроля за подозрительными операциями на рынке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Торжественная церемония прошла в Государственном Кремлевском дворце. Глава государства поздравил главу ведомства Юрия Чиханчина, сотрудников и ветеранов Росфинмониторинга со знаменательной датой.

Путин отметил, что за четверть века сотрудники ведомства выстроили современную, отлаженную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов. Они с нуля создали информационные базы, методики и цифровые инструменты, наладили связи с коллегами из других стран и доказали, что российская финансовая разведка работает на уровне лучших мировых стандартов и в чем-то их даже превосходит.

Российский лидер также отметил, что в приоритете завершить создание национальной концепции финбезопасности. Она позволит модернизировать и развивать отечественную «антиотмывочную систему».

«Необходимо упрощать процедуры в то же время для добросовестных участников рынка. И одновременно ужесточать контроль за подозрительными операциями», — сказал Путин.

Ранее глава государства вручил медаль Пушкина руководителю российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александру фон Бисмарку, отметив его большой вклад в популяризацию русской культуры за рубежом.