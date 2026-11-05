360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Путин поручил создать аналог программы «Время героев» для бойцов без образования

    Фото: РИА «Новости»

    Программе «Время героев» необходимо дополнительное направление, чтобы туда поступали бойцы с без высшего образования. Как сообщило РИА «Новости», с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин на заседании с челнами правительства.

    Глава государства напомнил, что сейчас для переобучения работе на гражданской службы берут только военных с высшим образование. Но на линии боевого соприкосновения есть достаточно много бойцов, которые не поступали в вузы.

    «Для этой категории мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе», — заявил Путин.

    Он поручил правительству и администрации президента рассмотреть создание такой программы и условия поступления военных.

    В начале июля военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный призвал чиновников убрать административные барьеры для трудоустройства в гражданском секторе бойцов специальной военной операции.

    Читайте также

    Песков заявил, что Россия хочет достичь прочного мира на Украине

    «Куда делся пацифистский пафос?» Захарова уличила Макаревича в лицемерии

    Путин включил полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Кожемяко в состав Совбеза РФ

    Песков заявил, что Россия хочет достичь прочного мира на Украине

    «Куда делся пацифистский пафос?» Захарова уличила Макаревича в лицемерии

    Путин включил полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Кожемяко в состав Совбеза РФ