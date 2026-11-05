Программе «Время героев» необходимо дополнительное направление, чтобы туда поступали бойцы с без высшего образования. Как сообщило РИА «Новости» , с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин на заседании с челнами правительства.

Глава государства напомнил, что сейчас для переобучения работе на гражданской службы берут только военных с высшим образование. Но на линии боевого соприкосновения есть достаточно много бойцов, которые не поступали в вузы.

«Для этой категории мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе», — заявил Путин.

Он поручил правительству и администрации президента рассмотреть создание такой программы и условия поступления военных.

В начале июля военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный призвал чиновников убрать административные барьеры для трудоустройства в гражданском секторе бойцов специальной военной операции.