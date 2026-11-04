Россия никогда никому не угрожала и не угрожает. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле, сообщило РИА «Новости» .

Глава государства отметил важность того, чтобы политики в разных странах увидели эту позицию. Он также добавил, что страна не угрожала и не угрожает никому в мире.

«Мы стремимся к сотрудничеству», — заключил Путин.

Ранее президент назвал многообразие народов страны конкурентным преимуществом. По словам главы государства, это общее достояние необходимо беречь и укреплять. Он также отметил, что дух единства народов передается из поколения в поколение.

Накануне секретарь Совбеза Сергей Шойгу призвал Запад не трогать Россию, подчеркнув, что Москва ни на кого не собирается нападать. Он также выразил надежду, что никто не доживет до того дня, когда Россия начнет вести против них гибридную войну.