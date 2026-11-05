Трамп захотел увидеть Путина и Си в Белом доме

Гостями строящегося на территории Белого дома бального зала могут стать президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал на презентации проекта, запись которой показал PBS News .

«Это самое мощное здание, с точки зрения конструкции, самое мощное здание, которое, как говорят, когда-либо было построено. <…> Бальный зал сможет принимать лидеров Китая, России или любой другой страны», — сказал он.

Трамп подписал балку, украшенную двумя золотыми президентскими печатями, и рассказал о преимуществах будущего здания. Полы бального зала выполнят из толстого мрамора, крышу защитят от дронов. Высота потолков составит 15 метров, их подопрут балки, высеченные из известняка.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Трампу занять пост генсека ООН. По его мнению, республиканец оживит организацию.