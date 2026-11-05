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    Потомок Бисмарка назвал символическими слова предка о дружбе России и Германии

    Фото: РИА «Новости»

    Слова канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка о дружбе между Россией и Германией приобрели символическое значение. Об этом «Известиям» заявил руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

    Президент России Владимир Путин вручил Бисмарку медаль Пушкина, отметив его значительный вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Журналист попросил прокомментировать высказывание его предка о дружбе между Россией и Германией, которая обеспечит мир в Европе.

    «Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», — ответил он.

    Бисмарк добавил, что России и Германии для начала необходимо возобновить личное общение. Важно, чтобы была готовность к диалогу.

    В начале лета Александр фон Бисмарк заявлял, что только прямые контакты между россиянами и немцами смогут дать импульс позитивным переменам в политической сфере.

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