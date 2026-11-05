Слова канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка о дружбе между Россией и Германией приобрели символическое значение. Об этом «Известиям» заявил руководитель российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк.

Президент России Владимир Путин вручил Бисмарку медаль Пушкина, отметив его значительный вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом. Журналист попросил прокомментировать высказывание его предка о дружбе между Россией и Германией, которая обеспечит мир в Европе.

«Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом», — ответил он.

Бисмарк добавил, что России и Германии для начала необходимо возобновить личное общение. Важно, чтобы была готовность к диалогу.

В начале лета Александр фон Бисмарк заявлял, что только прямые контакты между россиянами и немцами смогут дать импульс позитивным переменам в политической сфере.