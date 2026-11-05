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    Путин привился от гриппа российской вакциной

    Путин рассказал о самочувствии после прививки от гриппа

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин после прививки от гриппа продолжил заниматься спортом в полном объеме. Об этом он рассказал на совещании с членами правительства в четверг.

    Глава государства уточнил, что привился отечественной вакциной.

    «Мне сказали: „Надо прививку“. Говорю: „Пожалуйста“. „Когда?“. Говорю: „Сегодня“. Спортом занимался, не прекращал ничего. Причем в полном объеме спортом занимался», — отметил президент.

    Путин добавил, что сама вакцинация прошла очень быстро. Он рекомендовал членам правительства также сделать себе прививки от гриппа.

    «Понятно, что индивидуальный подход нужен — температуру измерить, чтобы нормально [было]», — заключил он.

    Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в рамках кампании по вакцинации от гриппа уже привились более 35,4 миллиона граждан. Заболеваемость по стране соответствует сезонному уровню.

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