360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Путин поручил ОКР продолжить работу по снятию санкций со спортсменов

    Путин назвал политизированными ограничения против российских спортсменов

    Фото: РИА «Новости»

    Ряд государств из-за своей политики отказались от своих обязательств в сфере спорта и сохранили ограничения против российских спортсменов. Об этом в ходе заседания с правительством заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что Олимпийскому комитету России необходимо продолжить работу для возвращения прав и соблюдения интересов отечественных спортсменов.

    «Не все страны готовы к соблюдению взятых на себя когда-то обязательств. И продолжаются не правовые, а политизированные ограничения в отношении российского спорта», — заявил Путин.

    Ранее премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что не пустит в страну молодежную сборную России по хоккею на чемпионат мира в декабре.

    Глава канадского правительства подчеркнул, что поддерживает протест Финляндии, Чехии, Швеции и других европейских стран, чьи хоккеисты отказались играть с россиянами.

    Ограничения с российских хоккеистов снял Спортивный арбитражный суд. Он поручил Международной федерации обеспечить участие команд в турнирах сезона-2026/27.

    Читайте также

    Дегтярев пригрозил судами за бойкот российских хоккеистов

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    «Много ребят, кто помогает». Андрей Кириленко рассказал о своем благотворительном фонде

    В Москве провели второй хоккейный турнир среди сотрудников городских ведомств

    Дегтярев пригрозил судами за бойкот российских хоккеистов

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    «Много ребят, кто помогает». Андрей Кириленко рассказал о своем благотворительном фонде

    В Москве провели второй хоккейный турнир среди сотрудников городских ведомств