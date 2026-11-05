Путин поручил ОКР продолжить работу по снятию санкций со спортсменов

Ряд государств из-за своей политики отказались от своих обязательств в сфере спорта и сохранили ограничения против российских спортсменов. Об этом в ходе заседания с правительством заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Олимпийскому комитету России необходимо продолжить работу для возвращения прав и соблюдения интересов отечественных спортсменов.

«Не все страны готовы к соблюдению взятых на себя когда-то обязательств. И продолжаются не правовые, а политизированные ограничения в отношении российского спорта», — заявил Путин.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что не пустит в страну молодежную сборную России по хоккею на чемпионат мира в декабре.

Глава канадского правительства подчеркнул, что поддерживает протест Финляндии, Чехии, Швеции и других европейских стран, чьи хоккеисты отказались играть с россиянами.

Ограничения с российских хоккеистов снял Спортивный арбитражный суд. Он поручил Международной федерации обеспечить участие команд в турнирах сезона-2026/27.