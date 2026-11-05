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    Путин наградил потомка Бисмарка медалью Пушкина

    Фото: РИА «Новости»

    В Кремле в День народного единства президент России Владимир Путин вручил руководителю российско-германского форума «Бисмарк-диалог» Александру фон Бисмарку медаль Пушкина. Глава государства высоко оценил его вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом, сообщило РИА «Новости».

    «Я очень рад сегодня быть здесь, в Кремле, в этот день, как немец. Это должно стать примером для нашей страны в Германии. Я вернусь и скажу людям в Германии, как важно, чтобы мы и в будущем оставались друзьями, а не врагами», — сказал потомок Бисмарка.

    Он также надеется, что медаль Пушкина поможет участникам быстрее вновь объединиться и напомнил о словах своего предка-канцлера. Отто фон Бисмарка говорил, что если Германия и Россия будут друзьями, то и Европе будет хорошо.

    Александр фон Бисмарк запустил «Бисмарк-диалог» после того, как немецкое правительство закрыло «Петербургский диалог».

    Ранее Александр фон Бисмарк назвал символическим высказывание своего предка о российско-немецкой дружбе. По его словам, она означает, как просто на самом деле России и Германии можно работать друг с другом.

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