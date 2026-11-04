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    Путин встретился с детьми героев спецоперации

    Песков рассказал о чаепитии Путина с детьми героев спецоперации

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей, с которыми познакомился на Красной площади после возложения цветом к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что речь идет о детях, чьи отцы геройски погибли при выполнении боевых заданий в зоне проведения специальной военной операции.

    «Эта встреча в Кремле проходит сейчас», — заявил Песков.

    Пресс-секретарь президента России добавил, что на встречу с главой государства также пришла мамы детей и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Президент России Владимир Путин в среду, 4 ноября, возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в честь Дня народного единства.

    В торжественной церемонии приняли участие представители общественных и молодежных объединений, а также религиозных конфессий.

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