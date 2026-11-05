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    Дмитриев сообщил, что Путин высоко ценит мирные усилия Трампа по Украине

    Дмитриев: Путин высоко оценил мирные усилия Трампа по Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин высоко оценил усилия главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил на мероприятии в Белом доме с участием первой леди США Мелании Трамп, передал ТАСС.

    «Президент Путин также высоко ценит миротворческие усилия президента Трампа и его команды, работающей над мирным планом по Украине», — подчеркнул Дмитриев.

    Спецпредставитель президента России подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Вашингтона имеет значение для всего мира. Он выступил за продолжение совместных проектов и создание условий для мирного и благополучного будущего.

    В ходе мероприятия Меланья Трамп передала главе РФПИ личное послание для Путина.

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