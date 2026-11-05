Дмитриев сообщил, что Путин высоко ценит мирные усилия Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин высоко оценил усилия главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил на мероприятии в Белом доме с участием первой леди США Мелании Трамп, передал ТАСС .

«Президент Путин также высоко ценит миротворческие усилия президента Трампа и его команды, работающей над мирным планом по Украине», — подчеркнул Дмитриев.

Спецпредставитель президента России подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Вашингтона имеет значение для всего мира. Он выступил за продолжение совместных проектов и создание условий для мирного и благополучного будущего.

В ходе мероприятия Меланья Трамп передала главе РФПИ личное послание для Путина.