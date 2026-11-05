Дмитриев заявил, что Путин лично отдал инструкции для успешного прекращения огня в Алешках

Президент России Владимир Путин дал личные инструкции по вопросу прекращения огня в Алешках. Об этом рассказал специальный представитель главы государства Кирилл Дмитриев в ходе встречи с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне.

Дмитриев и уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова приняли участие в мероприятии, посвященном гуманитарной операции в Алешках. На встречу также прибыли представители Украины: делегацию возглавил руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Перед встречей Трамп выступила с речью.

«Я надеюсь, что операция в Алешках приведет к более масштабному миру. Любая значимая трансформация начинается с маленькой искры», — сказала Меланией Трамп.

Ранее Лантратова заявила, что жителям Алешек, отказавшимся от эвакуации, продолжат оказывать помощь. По ее словам, во время гуманитарной миссии она провела непростые беседы с людьми, которые по разным причинам решили остаться в городе.