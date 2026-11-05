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    Меланья Трамп попросила Дмитриева передать Путину личное послание от нее

    Фото: РИА «Новости»

    Первая леди США Мелания Трамп попросила спецпредставителя российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева передать президенту Владимиру Путину личное письмо. Об этом она рассказала на мероприятии в Белом доме, сообщило РИА «Новости».

    Мелания Трамп подготовила послание президенту России и обратилась с просьбой доставить его адресату.

    «Я написала личное послание президенту Путину <… > Кирилл, передайте вашему президенту это письмо от моего имени», — сказала первая леди США.

    Совещание в Белом доме посвятили гуманитарной миссии по прекращению огня в Алешках. На нем присутствовали Дмитриев и уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

    Ранее глава РФПИ сообщил, что Путин лично дал указания по введению режима тишины в районе города Алешки в Херсонской области.

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