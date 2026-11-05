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    Пермский суд приговорил пенсионера за убийство жены из-за результатов теста ДНК

    Фото: РИА «Новости»

    В Перми 65-летний мужчина зарезал жену после получения результатов теста ДНК. Пресс-служба Дзержинского районного суда сообщила, что пермяка приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство супруги.

    Суд установил, что в июле 2026 года мужчина получил результаты ДНК-теста. Он узнал, что сын ему неродной.

    «Дома во время распития спиртного между супругами произошла ссора: жена фактически подтвердила это и в насмешливой форме оскорбила мужа. В ответ он взял кухонный нож и с силой нанес ей один удар в живот», — уточнили в суде.

    Пенсионер попытался спасти жену без помощи медиков. Он уложил ее на кровать и обработал рану. Скорую помощь он вызвал, когда заметил, что женщина не подает признаков жизни. Женщина умирала два дня. Смерть наступила из-за ранения живота, осложнившегося травматическим шоком и перитонитом.

    Подсудимый полностью признал вину. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Ранее в московской прокуратуре сообщили, что иностранца, жестоко убившего женщину и ее несовершеннолетнюю дочь в феврале 2015 года, приговорили к пожизненному лишению свободы.

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