Источник рассказал подробности об убийстве школьника в кинотеатре Приморья

Мужчина, который подошел к 16-летнему подростку в Приморье и зарезал его, был пьян. Об этом 360.ru рассказал источник.

По его данным, подросток вместе с друзьями сидел на остановке, когда к ним подошел незнакомец и начал «докапываться». Ребята пытались от него отделаться и пошли в местный кинотеатр «Октябрь».

Источник уточнил, что мужчина выбежал из кино уже с кухонным ножом и погнался за школьником. Подросток забежал в «Октябрь», где и произошло нападение. Сразу же вызвали скорую, но спасти парня уже не удалось.

«Школьник в луже крови лежал. Уже не дышал», — заключил источник 360.ru.

ЧП случилось средь бела дня в городе Большой Камень. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве и задержали 42-летнего мужчину.

По словам свидетелей, погибший был приличным парнем из многодетной и верующей семьи.