Нож в сердце после ссоры на остановке. Главное об убийстве школьника в Приморье»

Убийство 16-летнего школьника потрясло приморский город Большой Камень. Подросток пытался спрятаться от вооруженного ножом мужчины в здании кинотеатра, но тот настиг его и нанес смертельный удар. После нападения подозреваемый не стал скрываться и дождался приезда полиции. Как обычный вечер с друзьями закончился для подростка смертью и что известно об обстоятельствах убийства — в материале 360.ru.

Удар в сердце

Погибший от нападения мужчины школьник был младшим ребенком в многодетной семье и вырос с двумя братьями и четырьмя сестрами. Как рассказал 360.ru один из жителей Большого Камня, семья подростка верующая и незадолго до гибели младшего сына родители получили награду губернатора Приморского края.

Подозреваемого на месте убийства задержали прибывшие по вызову сотрудники полиции. По словам местных жителей, мужчина даже не пытался скрыться с места преступления.

В пресс-службе приморского главка СК заявили, что 42-летний местный житель в ходе конфликта нанес мальчику удар в грудь. В краевом Минздраве уточнили, что лезвие попало в сердце и школьник скончался до приезда скорой помощи.

Вечером 3 ноября мальчик гулял с друзьями. Никто не предполагал, что случайная встреча с незнакомым мужчиной закончится убийством.

Следователи завели уголовное дело об убийстве, а председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проведения расследования и обстоятельствах убийства ребенка.

Последний день приморского школьника

Во время прогулки школьники купили шаурму и сели на остановке около кинотеатра «Октябрь». Там к ним подошел незнакомец, находившийся в неадекватном состоянии, и начал провоцировать подростков на перепалку. Об этом 360.ru рассказал очевидец происшествия.

По его словам, погибший школьник громче всех пытался успокоить незнакомца, но тот продолжал провоцировать подростков. Компания, чтобы избавиться от навязчивого прохожего, отошла в сторону кафе, расположенного в кинотеатре.

«Он пошел за ними и взял у своей матери, которая работает в кинотеатре кассиршей, нож», — заявил собеседник 360.ru.

По словам местного жителя, во время разговора со стороны мужчины прозвучала угроза «ты еще пожалеешь».

Источник 360.ru уточнил, что мужчина выбежал из здания кинотеатра уже вооруженным и бросился на компанию подростков. Школьники попытались спастись бегством, обогнули здание и заскочили внутрь, надеясь укрыться от преследователя.

Мужчина погнался за ними и на втором этаже, возле входа в зрительный зал, настиг школьника, нанеся ему удар ножом в грудь.

Один из друзей остался рядом с ним, а другой выбежал на улицу и вызвал скорую помощь. Он встретил приехавших медиков и проводил их на второй этаж кинотеатра.