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    «Хотела подзаработать». Подруга убитой в Дагестане таксистки рассказала о ходе поисков

    Подруга убитой в Махачкале таксистки рассказала, как искали женщину

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Жительницу Махачкалы, которая 30 ноября уехала из дома на автомобиле супруга и пропала, нашли убитой. Ее близкая подруга рассказала 360.ru, что перед исчезновением женщина собиралась подработать водителем такси.

    Когда женщина пропала, подруга проверила ее местоположение и сообщила родным: приложение показывало Кизилюрт.

    «У нас с ней была локация друг друга. То есть мы могли отслеживать передвижения друг друга, чтобы понимать, кто где находится», — рассказала собеседница.

    Она предположила, что телефон могли увезти, чтобы сбить поиски со следа.

    Ранее пропавшая работала в такси, но к моменту исчезновения у нее была другая работа. Но, по словам знакомой, ей могли предложить подзаработать.

    Прокуратура Советского района Махачкалы взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержали два человека.

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