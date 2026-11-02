«Хотела подзаработать». Подруга убитой в Дагестане таксистки рассказала о ходе поисков

Подруга убитой в Махачкале таксистки рассказала, как искали женщину

Жительницу Махачкалы, которая 30 ноября уехала из дома на автомобиле супруга и пропала, нашли убитой. Ее близкая подруга рассказала 360.ru, что перед исчезновением женщина собиралась подработать водителем такси.

Когда женщина пропала, подруга проверила ее местоположение и сообщила родным: приложение показывало Кизилюрт.

«У нас с ней была локация друг друга. То есть мы могли отслеживать передвижения друг друга, чтобы понимать, кто где находится», — рассказала собеседница.

Она предположила, что телефон могли увезти, чтобы сбить поиски со следа.

Ранее пропавшая работала в такси, но к моменту исчезновения у нее была другая работа. Но, по словам знакомой, ей могли предложить подзаработать.

Прокуратура Советского района Махачкалы взяла под контроль расследование уголовного дела об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержали два человека.