Названа возможная причина смерти министра экономики Баварии в берлинском отеле

На теле министра экономики и вице-премьера Баварии Хуберта Айвангера не обнаружили следов насильственной смерти. Полиция рассматривает версию о проблемах со здоровьем. Об этом сообщило издание Der Tagesspiegel .

Айвангера нашли мертвым в номере отеля Neuer Fritz в Берлине вечером 4 ноября. Полиция и прокуратура начали расследование.

По их версии, смерть произошла по естественным причинам. Айвангер страдал гастроэнтеритом. Из-за плохого самочувствия утром ему пришлось отменить интервью и пропустить открытие берлинского офиса партии «Свободные избиратели».

Весь день министр провел в номере. Дверь вскрыли, когда он перестал выходить на связь.

Несмотря на отсутствие признаков насильственной смерти, к отелю приехала группа по расследованию убийств из Управления государственной уголовной полиции (LKA).

Айвангер занимал пост федерального председателя «Свободных избирателей». В 2023 году разгорелся скандал из-за антисемитской листовки, предположительно выпущенной им в школьные годы.