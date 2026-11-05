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    Названа возможная причина смерти министра экономики Баварии в берлинском отеле

    Der Tagesspiegel: министр Айвангер умер из-за проблем со здоровьем

    Фото: РИА «Новости»

    На теле министра экономики и вице-премьера Баварии Хуберта Айвангера не обнаружили следов насильственной смерти. Полиция рассматривает версию о проблемах со здоровьем. Об этом сообщило издание Der Tagesspiegel.

    Айвангера нашли мертвым в номере отеля Neuer Fritz в Берлине вечером 4 ноября. Полиция и прокуратура начали расследование.

    По их версии, смерть произошла по естественным причинам. Айвангер страдал гастроэнтеритом. Из-за плохого самочувствия утром ему пришлось отменить интервью и пропустить открытие берлинского офиса партии «Свободные избиратели».

    Весь день министр провел в номере. Дверь вскрыли, когда он перестал выходить на связь.

    Несмотря на отсутствие признаков насильственной смерти, к отелю приехала группа по расследованию убийств из Управления государственной уголовной полиции (LKA).

    Айвангер занимал пост федерального председателя «Свободных избирателей». В 2023 году разгорелся скандал из-за антисемитской листовки, предположительно выпущенной им в школьные годы.

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