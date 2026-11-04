Семья с ребенком погибла при ударе дрона в белгородском селе Солдатское

Шуваев: семья с ребенком погибла при ударе дрона по микроавтобусу в Солдатском

Запущенный украинскими боевиками беспилотник атаковал микроавтобус в селе Солдатское Ракитянского округа Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Александр Шуваев , от полученных ранений на месте скончались мужчина, женщина и маленький ребенок.

Он подчеркнул, что операторы целенаправленно направили беспилотник на гражданский автомобиль.

«Били прицельно, зная, что уничтожают мирную семью. Транспортное средство сильно повреждено», — заявил Шуваев.

Губернатор Белгородской области добавил, что убийству гражданских и ни в чем неповинных детей нет никаких оправданий и террор против мирного населения региона не останется без наказания.

Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Во вторник, 3 ноября, губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о ранении женщины и трех детей после удара украинских боевиков по микроавтобусу с в селе Введенская Готня.