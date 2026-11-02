360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пьяный мужчина ударил девушку ножом в голову в центре Петербурга

    Фото: РИА «Новости»

    В Санкт-Петербурге у станции метро «Адмиралтейская» 19-летний местный житель ударил девушку ножом в голову. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

    По данным следствия, нападение произошло вечером 31 октября. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На почве внезапной личной неприязни он напал на потерпевшую.

    По информации источника 360.ru, у девушки диагностировали открытое проникающее ранение полости носа и черепа. После удара нападавший скрылся.

    Довести умысел до конца он не смог: медики вовремя оказали девушке помощь. Подозреваемого задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

    Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует ход и результаты расследования.

    Накануне в Москве мужчина напал на инспектора ГИБДД с ножом и ранил его. В ответ сотрудник обезвредил нападавшего табельным оружием.

    Читайте также

    «Я тебя со свету сживу»: в Башкирии женщина изрезала бывшую своего парня осколком стекла

    Рецидивист устроил поножовщину в торговом центре Саратова

    Мужчина ранил ножом женщину — водителя такси в кубанской станице, его задержали

    «Я тебя со свету сживу»: в Башкирии женщина изрезала бывшую своего парня осколком стекла

    Рецидивист устроил поножовщину в торговом центре Саратова

    Мужчина ранил ножом женщину — водителя такси в кубанской станице, его задержали