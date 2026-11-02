Пьяный мужчина ударил девушку ножом в голову в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге у станции метро «Адмиралтейская» 19-летний местный житель ударил девушку ножом в голову. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По данным следствия, нападение произошло вечером 31 октября. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На почве внезапной личной неприязни он напал на потерпевшую.

По информации источника 360.ru, у девушки диагностировали открытое проникающее ранение полости носа и черепа. После удара нападавший скрылся.

Довести умысел до конца он не смог: медики вовремя оказали девушке помощь. Подозреваемого задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует ход и результаты расследования.

Накануне в Москве мужчина напал на инспектора ГИБДД с ножом и ранил его. В ответ сотрудник обезвредил нападавшего табельным оружием.